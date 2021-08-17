В Керчи восстанавливается схема движения транспорта

Общественный транспорт в Керчи возобновляет движение по подтопленным ранее улицам. Об этом информирует пресс-служба горадминистрации.

Третье подтопление Керчи произошло в результате обильных осадков, всего за несколько дней на территории города выпало 267 мм осадков. Спецтехника круглосуточно откачивает воду с подтопленных подвалов и улиц, однако в воде до сих пор стоят десятки частных и многоквартирных домов. Пострадали от непогоды и дороги, поэтому маршрутки временно ходили по измененным маршрутам, троллейбусы на линию не выходили.

"Возобновлено движение общественного транспорта по улице Самойленко и троллейбусное сообщение по Вокзальному шоссе. Маршруты общественного транспорта работают по установленным схемам движения", – рассказали в администрации.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь с 12 на 13 августа на Керчь обрушились проливные дожди, в результате чего несколько улиц города и десятки придомовых территорий оказались затопленными.