В Керчи за год отремонтировали 300 проездов на полмиллиарда рублей

Керчь за год освоила полмиллиарда на ремонты внутриквартальных проездов. Как рассказал глава администрации города Олег Каторгин, новое покрытие уложено на внутренних проездах более чем у 300 многоэтажек.

"В этом году в рамках программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь" на ремонт внутриквартальных проездов было выделено 500 миллионов рублей, на асфальтирование 223 227,9 квадратных метров дорожного покрытия внутри дворов города", – говорится в сообщении.

В частности, отремонтированы все внутриквартальные проезды в большом микрорайоне Марат-1.