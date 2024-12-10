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Новости Крыма

В Керчи за год отремонтировали 300 проездов на полмиллиарда рублей

10 декабря 2024, 10:18Общество

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Керчь за год освоила полмиллиарда на ремонты внутриквартальных проездов. Как рассказал глава администрации города Олег Каторгин, новое покрытие уложено на внутренних проездах более чем у 300 многоэтажек.

"В этом году в рамках программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь" на ремонт внутриквартальных проездов было выделено 500 миллионов рублей, на асфальтирование 223 227,9 квадратных метров дорожного покрытия внутри дворов города", – говорится в сообщении.

В частности, отремонтированы все внутриквартальные проезды в большом микрорайоне Марат-1.

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