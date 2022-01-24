В Керчи загорелся торговый зал центрального рынка

В Керчи произошел пожар в торговом зале центрального рынка, расположенном на Сенной Площади. Об этом рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС.

По данным ведомства, сообщение о задымлении спасатели приняли в 4:50 и немедленно выехали на место. Специалисты газодымозащитной службы провели разведку и определили, что в зале загорелись холодильные установки.

"Информации о пострадавших не поступало. Локализовали пожар в 05.20, полностью ликвидировали в 06.00. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра", – сообщили в сообщении.