Новости Крыма

В Керчи "заминировали" поликлинику

10 августа 2022, 16:09Новости

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В Керчи из-за звонка о минировании пришлось эвакуировать городскую поликлинику в районе Аршинцево. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе администрации города.

"Речь идет о поликлинике №3, расположенной в районе Аршинцево. Люди эвакуированы, специалисты экстренных служб проводят проверку помещений", – рассказали в пресс-службе.

Аналогичные сообщения периодически поступают в вузы, школы, органы власти, суды и другие учреждения Крыма. После проверок силовиками угрозы не подтверждались.

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