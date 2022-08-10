Новости Крыма В Керчи "заминировали" поликлинику

В Керчи из-за звонка о минировании пришлось эвакуировать городскую поликлинику в районе Аршинцево. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе администрации города. "Речь идет о поликлинике №3, расположенной в районе Аршинцево. Люди эвакуированы, специалисты экстренных служб проводят проверку помещений", – рассказали в пресс-службе. Аналогичные сообщения периодически поступают в вузы, школы, органы власти, суды и другие учреждения Крыма. После проверок силовиками угрозы не подтверждались. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

