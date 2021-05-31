Новости Крыма

В Керчи "заминировали" здания администрации и МВД

31 мая 2021, 11:56Происшествия в Крыму

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В Керчи неизвестные "заминировали" здания администрации города и МВД. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава города Сергей Бороздин. "На электронную почту пришло письмо с информацией о минировании. В нем было указано два здания – администрация и МВД. Никаких больше данных, просто две строчки. Были предприняты все меры, сотрудники и посетители администрации эвакуированы. На место тут же прибыли силовики", – сообщил РИА Новости Крым Сергей Бороздин.

На месте работают силовики, проводится обследование зданий на наличие взрывоопасных предметов. Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 37 мая в Крымский федеральный университет поступил звонок с информацией о минировании корпусов вуза, находящихся на проспекте Вернадского. Из зданий были эвакуированы студенты и сотрудники учебного заведения. Дальнейшее обследование показало, что никаких взрывоопасных предметов в корпусах нет.

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