В Керчи завершили ремонт поврежденного пожаром газопровода

Ремонт газопровода в Керчи завершили после пожара, "Крымгазсети" приступили к работам по подключению абонентов. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

"В 12.30 ремонтно-восстановительные работы на газопроводе среднего давления в районе промбазы по ул. Генерала Петрова в Керчи окончены. Керченское управление "Крымгазсети" приступило к пуско–наладочным работам по возобновлению газоснабжения потребителей", – говорится в Telegram-канале ведомства.

На предприятии уточнили, что восстановление газоснабжения проводится поэтапно, поскольку при повторных пусках газа проводится проверка на герметичность газораспределительных сетей, внутридомовых и внутриквартирных газопроводов.