Новости Крыма

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

21 декабря 2019, 15:09Новости

Пока в центре Киева продолжаются акции протеста против принятия закона о продаже земли, украинские экономисты и юристы рассуждают о том, каким образом будет продаваться земля в Крыму и в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках" после их возвращения в состав Украины.

Так, заместитель директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский высказался по этому вопросу .

"Думаю, что если мы договоримся о том, как этот процесс (продажи земли – ред.) будет происходить на неоккупированных территориях, то тогда будет понятно, какую модель мы будем вводить на этих землях (в Крыму и Донбассе – ред.) после деоккупации. Если это будут какие-то земли, которые были национализированы оккупантами, то они должны быть возвращены государству Украина. Если это частные сделки, нужно смотреть законность этих решений", – сказал Яблоновский.

По его словам, на "деоккупированных" территориях Крыма и Донбасса должны работать фермеры, которые "владеют этой землей, а не арендуют ее".

Украинский экономист также выразил мнение, что после возвращения этих территорий земля там будет дешевой, но со временем вырастет в цене.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2019
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх