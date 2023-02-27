В Китае была обнародована новая карта мира. На ней территории страны, которые входят в состав России, снова получили бывшие китайские названия.

Так, Владивосток снова называется Хайшенвай, что означает "Морская огуречная бухта", остров Сахалин – Куэдао, Хребет Становой вновь получил китайское название "Внешний хребет Синъань".

Такая ситуация, могла произойти вследствие ошибки, вызванной недостатком внимания китайских картографов или техническими проблемами при создании карты. Однако, не исключено, что это может быть попыткой Китая укрепить свои территориальные претензии на эти регионы.

Удивительно, что Пекин внес такие изменения в свои карты в это время – на фоне укрепления отношений с Москвой.

Кремль ещё не дал комментарий по этому поводу.

Японский журналист Yaita Akio уверен, что "Использовать ситуацию, чтобы приобрести для себя преимущество – обычный способ действия Китая. Сейчас дружба с Россией-выгодная сделка, но как только Россия рухнет, рука Си Цзипина не дрогнет перед тем, чтобы вернуть потерянные ранее территории".

История не единожды видела моменты, когда то или иное государство пытаясь расшириться за счет чужих территорий, теряло свои. Укрепляя западный фронт и воюя против НАТО, мы, кажется, совсем забыли о восточном фронте, от которого исходит ещё большая опасность нежели от Запада.