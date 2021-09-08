В Коктебеле три дня не будет воды из-за ремонта судакского водовода

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Жители Коктебеля на три дня останутся без воды из-за замены аварийного участка судакского водовода в районе поселковых канализационных очистных сооружений. Как рассказали в феодосийском филиале ГУП РК "Вода Крыма", отключение продлится с 8 по 10 сентября.

"В соответствии с разработанным графиком выполнения работ продолжительность выполнения строительно-монтажных работ с учетом сброса воды и последующим наполнением трубопровода составит около 3 суток", – сообщили на предприятии.

Жителям поселка рекомендовано иметь запас воды, при этом питьевую воду населению и на объекты соцкульбыта обещают подвозить.