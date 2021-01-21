С 29 января Международный детский центр "Артек" примет смену детей из благополучных по коронавирусу регионов, информирует пресс-служба МДЦ. Смена будет называться "На пороге научных открытий". Отмечается, что сейчас "Артек" активно ведет работу по обеспечению безопасного пребывания детей. "Положительный опыт деятельности "Артека" в течение непростого прошлого года позволил выработать новые регламенты по предупреждению возможного инфицирования. Сотрудники центра проходят тест ПЦР и принимают участие в вакцинации, организованной в приоритетном порядке для сотрудников образовательных организаций", – сказано в сообщении. Директор центра Константин Федоренко отметил, что в защите детей от COVID-19 используется собственный опыт, рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава России.
В конце января "Артек" примет детей из регионов
21 января 2021, 12:44Общество
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