В Краснодаре отменили парад и салют в честь Победы

Власти Кранодара отменили в городе парад по случаю 75-летия Победы, планировавшийся на 24 июня, информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации города. По информации властей помимо традиционного прохождения войск отменен и праздничный салют.

Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы на Кубани пройдут только в Новороссийске, где также будет дан салют, а на парад в городе-герое будут приглашены только ветераны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что отменил в Симферополе торжественный парад войск в честь 75-летия Победы. Но после консультация с Минобороны России было принято решение о проведении в столице Крыма парада. Аналогичные торжества пройдут и в Керчи.