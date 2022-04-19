В Красноперекопске бывшего главу МУПа обвиняют в растрате

Главным следственным управлением Следкома по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело в отношении бывшего директора одного из МУПов Красноперекопска. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и растрате денежных средств в крупном размере. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в январе 2020 года городская администрация и МУП заключили соглашение на получение субсидий из городского бюджета на возмещение затрат производителю товаров и работ на благоустройство района.