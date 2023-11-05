В Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млн

Правительство России выделит до конца 2023 года 611,1 млн рублей на строительство и реконструкцию федеральной автотрассы А-290 Новороссийск – Керчь. Распоряжение об этом было подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Отмечается, что средства выделены из резервного фонда кабмина.

"Из общей суммы 321,1 млн пойдет на реконструкцию участка дороги длиной 27 км в Краснодарском крае. Это позволит увеличить транспортную доступность морского порта Тамань в Краснодарском крае. Остальная часть средств – 290 млн рублей – будет направлена на продолжение строительства транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы, что позволит избежать пробок и снизить аварийность на этом участке", – говорится в сообщении правительства.