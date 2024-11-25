В Крым идет зима: где и когда выпадет снег

На Южном берегу Крыма и на востоке полуострова во вторник выпадет снег. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Завтра ожидается небольшой мокрый снег, снег. В основном в южных и восточных районах Крыма", – сообщила Любецкая.

По ее словам, в остальные дни текущей недели осадки на территории полуострова не прогнозируются.

Незначительное выпадение снега в Крыму фиксировали в выходные дни на Ангарском перевале. Там было очищено более 150 км прохода и обработано 108 км солевым раствором. Погода в Крыму на неделе обещает быть солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.