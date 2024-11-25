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Новости Крыма

В Крым идет зима: где и когда выпадет снег

25 ноября 2024, 15:57Общество

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На Южном берегу Крыма и на востоке полуострова во вторник выпадет снег. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Завтра ожидается небольшой мокрый снег, снег. В основном в южных и восточных районах Крыма", – сообщила Любецкая.

По ее словам, в остальные дни текущей недели осадки на территории полуострова не прогнозируются.

Незначительное выпадение снега в Крыму фиксировали в выходные дни на Ангарском перевале. Там было очищено более 150 км прохода и обработано 108 км солевым раствором. Погода в Крыму на неделе обещает быть солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

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