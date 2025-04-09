В Крым идут морозы и штормовой ветер

В ближайшие дни в Крым вернутся морозы и усилится ветер. Об этом информирует пресс-служба МЧС республики.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 10, 11, 12, 13, 14 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются на поверхности почвы и в воздухе заморозки -1…-5", – говорится в сообщении.

Также по информации синоптиков в связи с образованием южного циклона 10, 11 и 12 апреля в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, снег, 11 и 12 апреля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.