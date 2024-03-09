В Крым прибыла делегация молодежи из 21 страны: что покажут гостям

В субботу в Крым прибыла группа участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходил на федеральной территории Сириус в Сочи. 33 человека из Италии, Сербии, Германии, Болгарии, Узбекистана, Аргентины, Бразилии, Гватемалы и других стран проведут на полуострове пять дней. Об этом РИА Новости Крым сказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.

"30 субъектов Российской Федерации в эти дни принимают иностранцев, и Республика Крым входит в число этих субъектов. На протяжении ближайших пяти дней этих молодых ребят ждет очень насыщенная программа. Это будут и культурные мероприятия, и посещение наших знаковых дворцов, музеев. Мы будем проводить встречи и в Крымском федеральном университете, посетим Международный детский центр "Артек" и "Тавриду-Арт". – перечислил он.