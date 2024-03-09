Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Крым прибыла делегация молодежи из 21 страны: что покажут гостям

09 марта 2024, 13:57Общество

6

В субботу в Крым прибыла группа участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходил на федеральной территории Сириус в Сочи. 33 человека из Италии, Сербии, Германии, Болгарии, Узбекистана, Аргентины, Бразилии, Гватемалы и других стран проведут на полуострове пять дней. Об этом РИА Новости Крым сказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.

"30 субъектов Российской Федерации в эти дни принимают иностранцев, и Республика Крым входит в число этих субъектов. На протяжении ближайших пяти дней этих молодых ребят ждет очень насыщенная программа. Это будут и культурные мероприятия, и посещение наших знаковых дворцов, музеев. Мы будем проводить встречи и в Крымском федеральном университете, посетим Международный детский центр "Артек" и "Тавриду-Арт". – перечислил он.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх