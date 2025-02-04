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Новости Крыма

В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова

04 февраля 2025, 11:55Общество

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На дорогах Крыма на дежурстве находится 86 единиц техники, за ночь обработано более 3000 километров. Об этом рассказали в "Крымавтодоре".

Вечером в понедельник в Крыму пошел снег. По словам главного инженера "Крымавтодора" Виктор Олейниченко, необходимая техника была подготовлена еще до начала осенне-зимнего периода.

Ночные температуры на полуострове варьировались от нуля до -5 градусов. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.

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