Новости Крыма

В Крым пустят больше вагонов в "бархатный сезон"

10 августа 2022, 16:08Общество

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Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" осенью добавит вагоны в Крым, билеты на поезда уже поступили в продажу. Об этом передали в пресс-службе компании.

"Добавлены дополнительные вагоны в поезда крымского направления на сентябрь – декабрь 2022 года. Всего в продажу поступили более 130 тысяч мест", – говорится в сообщении.

Так, поезд №7/8 Петербург – Севастополь станет длиннее на один купейный и четыре плацкартных вагона, поезд №27/28 Москва – Симферополь – на шесть купейных вагонов и один люкс, поезд №91/92 Москва – Севастополь – на один вагон СВ, один купейный и два плацкартных.

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