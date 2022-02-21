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В Крымских горах потерялись туристы

21 февраля 2022, 09:57Происшествия в Крыму

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Крымские спасатели разыскали двух туристов, которые потерялись в горах в темное время суток, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, сообщение о том, что на горе Сокол заблудились два человека, поступило спасателям накануне вечером – в 19 часов. На поиски туристов отправились двое спасателей горно-поискового отряда.

"В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий спасатели горной поисково-спасательной части совместно с сотрудниками "Крым-Спас" обнаружили и сопроводили людей в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.

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