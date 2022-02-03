В крымских храмах молятся за мир и собирают помощь для беженцев

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В храмах Симферопольской и Крымской епархии собирают гуманитарную помощь для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом информируется на официальном сайте епархии.

Бессрочный сбор организован в благочиниях епархии. Православных просят приносить в благочиния не скоропортящиеся продукты, средства личной гигиены, вещи в хорошем состоянии, средства индивидуальной защиты, постельные принадлежности, детское питание, бытовую технику. Кроме того, помощь можно передать через Центр благотворительной помощи в Симферополе в Свято-Екатерининском храме. Её будут доставлять в места временного пребывания беженцев.

Отмечается также, что во всех храмах епархии каждую литургию будут совершать особую молитву о мире и преодолении междоусобной брани на Украине.