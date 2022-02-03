Новости Крыма

В крымских храмах молятся за мир и собирают помощь для беженцев

Сегодня, 10:50Общество

4
png images

В храмах Симферопольской и Крымской епархии собирают гуманитарную помощь для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом информируется на официальном сайте епархии.

Бессрочный сбор организован в благочиниях епархии. Православных просят приносить в благочиния не скоропортящиеся продукты, средства личной гигиены, вещи в хорошем состоянии, средства индивидуальной защиты, постельные принадлежности, детское питание, бытовую технику. Кроме того, помощь можно передать через Центр благотворительной помощи в Симферополе в Свято-Екатерининском храме. Её будут доставлять в места временного пребывания беженцев.

Отмечается также, что во всех храмах епархии каждую литургию будут совершать особую молитву о мире и преодолении междоусобной брани на Украине.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх