В крымских селах заработают выездные аптеки

В Крыму будут созданы подразделения выездных аптек, которые будут работать в селах, где нет стационарных фармацевтических пунктов. Об этом рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Такие аптеки будут работать в удаленных и малонаселенных пунктах в соответствии с четким графиком выездов, который смогут корректировать главы поселений в зависимости от потребностей жителей. Отработаем механизм на примере Джанкойского района – самого крупного в Крыму", – написал он в своем Telegram-канале и добавил, что после этот опыт будет использован во всех районах полуострова.

Специальное подразделение выездных аптек откроют на базе государственного унитарного предприятия "Крым-Фармация". Сергей Аксенов поручил проработать эту задачу вице-премьеру Елене Романовской и министру здравоохранения РК Константину Скорупскому.