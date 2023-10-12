Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В крымских селах заработают выездные аптеки

12 октября 2023, 12:14Общество

4

В Крыму будут созданы подразделения выездных аптек, которые будут работать в селах, где нет стационарных фармацевтических пунктов. Об этом рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Такие аптеки будут работать в удаленных и малонаселенных пунктах в соответствии с четким графиком выездов, который смогут корректировать главы поселений в зависимости от потребностей жителей. Отработаем механизм на примере Джанкойского района – самого крупного в Крыму", – написал он в своем Telegram-канале и добавил, что после этот опыт будет использован во всех районах полуострова.

Специальное подразделение выездных аптек откроют на базе государственного унитарного предприятия "Крым-Фармация". Сергей Аксенов поручил проработать эту задачу вице-премьеру Елене Романовской и министру здравоохранения РК Константину Скорупскому.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх