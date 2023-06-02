В крымском урочище Мендер-Крутай зацвела редкая орхидея

Ученые КФУ им. В. И. Вернадского зафиксировали в урочище Мендер-Крутай Бахчисарайского района цветение редкого представителя семейства орхидных – ятрышника обезьяньего. Как информирует пресс-служба вуза со ссылкой на профессора Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергея Иванова, это урочище уникально обилием редких и исчезающих видов растений.

В частности, здесь произрастает 14 видов орхидей, но ятрышник обезьяний появился впервые за много лет.

Ученые пока не установили, почему в одном месте сосредоточено такое количество редких орхидей. На данный момент проводятся исследования, в которых принимают участие сотрудники, аспиранты и студенты вуза, рассказала аспирант и преподаватель кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Виктория Курамова.