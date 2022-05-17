Новости Крыма

В Крымстате рассказали о ягодном буме на полуострове

17 мая 2022, 10:04Общество

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За последние пять лет в Крыму существенно увеличились площади ягодных насаждений в фермерских хозяйствах и сельхозогранизациях. Об этом информирует Крымстат.

Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2016 году показали, что в республике среди ягодников больше всего земли отводится под малину, ежевику (45%) и землянику (43%). При этом основные площади последней сосредоточены в хозяйствах населения (90%), около 6% – в крестьянских (фермерских) хозяйствах, и 4% – в сельскохозяйственных организациях.

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