В Крымстате рассказали о ягодном буме на полуострове

За последние пять лет в Крыму существенно увеличились площади ягодных насаждений в фермерских хозяйствах и сельхозогранизациях. Об этом информирует Крымстат.

Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2016 году показали, что в республике среди ягодников больше всего земли отводится под малину, ежевику (45%) и землянику (43%). При этом основные площади последней сосредоточены в хозяйствах населения (90%), около 6% – в крестьянских (фермерских) хозяйствах, и 4% – в сельскохозяйственных организациях.