Новости Крыма В Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричка

В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд насмерть сбил 18-летнюю жительницу Севастополя, передает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте. Трагедия произошла накануне вечером на перегоне станций Бахчисарай – Сирень. Машинист электропоезда Симферополь – Севастополь, заметив человека на путях, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции установили, что от полученных травм на месте происшествия скончалась 18-летняя жительница Севастополя", – говорится в сообщении. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

