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Новости Крыма

В Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричка

Сегодня, 13:48Происшествия в Крыму

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В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд насмерть сбил 18-летнюю жительницу Севастополя, передает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Трагедия произошла накануне вечером на перегоне станций Бахчисарай – Сирень. Машинист электропоезда Симферополь – Севастополь, заметив человека на путях, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции установили, что от полученных травм на месте происшествия скончалась 18-летняя жительница Севастополя", – говорится в сообщении.

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