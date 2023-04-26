В Крыму 18 сел на два дня останутся без газа

Около пяти тысяч абонентов в 18 селах Крыма в среду и четверг останутся без газа из-за ремонта. Об этом информирует минтопэнерго республики.

"В связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе к селу Долинка Сакского района будет приостановлена подача природного газа с 26 по 27 апреля в ряде населенных пунктов", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Так, в зону отключения попадают 18 сел: Долинка, Журавли, Листовое, Охотниково, Орлянка, Карьерное, Виноградово, Наумовка, Рунное, Громовка, Митяево, Шелковичное, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Ильинка, Зерновое, Сизовка.