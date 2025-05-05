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Новости Крыма

В Крыму 20 спасателей 8 часов искали потерявшихся мужчину и ребенка

05 мая 2025, 12:42Новости

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Спасатели и волонтеры в течение восьми часов искали мужчину с ребенком, потерявшихся в горно-лесной зоне Симферопольского района. Об этом рассказали в МЧС Крыма.

Информация о потерявшихся в районе села Константиновка мужчине и несовершеннолетнем ребенке поступила на пульт спасателей в половине первого ночи в понедельник. Ситуация осложнялась также тем, что телефонная связь с пропавшим мужчиной отсутствовала.

"После уточнения первичной информации четыре спасателя Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", сотрудники Главного управления МЧС России по Крыму, МВД и волонтеры выехали в предполагаемый р-н поиска", – говорится в сообщении.

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