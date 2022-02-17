В Крыму 83-летнего пенсионера осудили за попытку убить 37-летнюю "внучку"

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Джанкойский районный суд приговорил к шести годам колонии строгого режима 83-летнего мужчину, который в порыве ревности попытался зарезать свою 37-летнюю "приемную внучку". Об этом информирует пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, что в 2000 году овдовевший сибиряк познакомился с тогда еще с совсем юной девочкой и стал с ней жить в одной квартире. В 2014 году, после того как Крым стал частью РФ, они решили перебраться на полуостров, приобрели квартиру в Джанкойском районе, которую оформили сразу на женщину из соображений, что после смерти пенсионера переоформление потребует сил и средств.