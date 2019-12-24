Новости Крыма

В Крыму арестовали россиянина по подозрению в госизмене

В Крыму арестовали россиянина по подозрению в госизмене

24 декабря 2019, 15:20Новости

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Симферополе гражданина России, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, мужчина был задержан в крымской столице и этапирован в Москву для проведения следствия. Когда произошло задержание, в сообщении не уточняется.

Задержанному предъявлено обвинение в государственной измене. Лефортовский районный суд постановил заключить его под стражу.

По информации суда, 11 декабря было принято решение о продлении срока содержания обвиняемого под стражей до 16 марта 2020 года.

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