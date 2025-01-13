В Крыму без света остались 12 сел

Двенадцать сел в Джанкойском и Бахчисарайском районах Крыма остались без света в результате аварии на сетях. Об этом передает пресс-служба "Крымэнерго".

По информации госпредприятия, в Джанкойском районе временно отключена подача электроэнергии в селах Луганское, Ударное, Ковыльное, Ясное, Пробуждение.

Кроме того, из-за аварии на сетях в настоящее время нет света в семи селах под Бахчисараем: в Аромате, Высоком, Солнечноселье, Лаки, Трудолюбовке, Прохладном и Скалистом.

На месте аварий работают авариные бригады. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии – три часа, уточнили в пресс-службе компании.