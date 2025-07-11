В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров

Минтранс Крыма в этом году планирует закупить автобусы большого класса вместимостью порядка 100 пассажиров, они будут курсировать в Симферополе, Керчи и других городах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" доложил первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский.

"В этом году мы закупим автобусы большого класса, которые могут перевезти за раз порядка 100 пассажиров. Для сравнения: сейчас у нас в Симферополе, например, курсируют автобусы среднего класса на 40 пассажиров", – сказал представитель ведомства.

По словам Козловского, это не только повысит комфорт пассажиров общественного транспорта, но и решит проблему нехватки водителей автобусов в регионе. Новые автобусы оснащены системой звукового оповещения, электронным табло, кондиционерами.