В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков

В ординатуре Медицинской академии им. С.И. Георгиевского открылись новые специальности – в вузе будут готовить реабилитологов и специалистов по клинической биохимии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Медакадемии Евгений Крутиков.

"Сейчас у нас 33 специальности в ординатуре, по которым мы готовим узких специалистов. Но мы каждый год проводим лицензирование и увеличиваем спектр тех специальностей, которые необходимы. В этом году мы лицензировали медицинскую и физическую реабилитацию, клиническую биохимию, планируем еще лицензировать эндокринологию и нейрохирургию", – отметил Крутиков.

По его словам, студенты в академии обучаются по трем направлениям: педиатрия, лечебное дело и стоматология. Более узкую специализацию получают в ординатуре. Чтобы открыть новую специальность для ординаторов, необходимы специалисты, способные организовать учебный процесс.