Новости Крыма

В Крыму будут судить участников банды наркоторговцев

19 мая 2021, 14:26Происшествия в Крыму

Двенадцати участникам организованной группы предъявлены обвинения в сбыте наркотических средств и психотропных веществ на территории Крымского полуострова. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии следствия, организованная группа была создана в апреле 2018 года и функционировала до августа 2019 года. В ее состав входили организатор, а также так называемые кадровики и кураторы, которые давали поручения фасовщикам и закладчикам. Распределение наркотиков между участниками и последующий сбыт происходили бесконтактным способом через тайники-закладки. Координация действий осуществлялась с использованием различных интернет-мессенджеров", – сообщила представитель ведомства.

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