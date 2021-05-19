Новости Крыма В Крыму будут судить участников банды наркоторговцев

Двенадцати участникам организованной группы предъявлены обвинения в сбыте наркотических средств и психотропных веществ на территории Крымского полуострова. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. "По версии следствия, организованная группа была создана в апреле 2018 года и функционировала до августа 2019 года. В ее состав входили организатор, а также так называемые кадровики и кураторы, которые давали поручения фасовщикам и закладчикам. Распределение наркотиков между участниками и последующий сбыт происходили бесконтактным способом через тайники-закладки. Координация действий осуществлялась с использованием различных интернет-мессенджеров", – сообщила представитель ведомства. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

