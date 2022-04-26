Новости Крыма

В Крыму дефицит работников

26 апреля 2022, 15:22Общество

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В Крыму зафиксирован дефицит работников. Об этом рассказала заместитель директора ГКУ РК "Центр занятости населения" Анжелика Бурец на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.

Дисбаланс рынка труда в республике эксперт связала со спецификой региона и наличием разных направлений деятельности, в том числе, курортной и сельскохозяйственной. По ее словам, уровень зарегистрированной безработицы на полуострове почти достиг уровня 2019 года и продолжает стабилизироваться. Однако основной проблемой является дефицит соискателей на имеющиеся вакансии.

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