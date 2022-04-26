Новости Крыма В Крыму дефицит работников

В Крыму зафиксирован дефицит работников. Об этом рассказала заместитель директора ГКУ РК "Центр занятости населения" Анжелика Бурец на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым. Дисбаланс рынка труда в республике эксперт связала со спецификой региона и наличием разных направлений деятельности, в том числе, курортной и сельскохозяйственной. По ее словам, уровень зарегистрированной безработицы на полуострове почти достиг уровня 2019 года и продолжает стабилизироваться. Однако основной проблемой является дефицит соискателей на имеющиеся вакансии. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

