Новости Крыма

В Крыму девушка провалилась в 15-метровый скальный разлом

05 августа 2021, 12:02Происшествия в Крыму

4

Алуштинские спасатели оказали помощь девушке, которая во время прогулки в районе Сырной скалы по неосторожности упала в 15-метровый скальный разлом. Как проинформировали в пресс-службе МСЧ РК, пострадавшая госпитализирована с многочисленными травмами. Сигнал о происшествии в местном подразделении МЧС приняли в 01:50, на помощь пострадавшей отправились трое спасателей отряда ГКУ РК "Крым-Спас", которые обнаружили девушку в труднодоступной вертикальной скальной трещине на глубине около 15 метров.

"Девушка во время прогулки упала в едва заметную расщелину. Сотрудники МЧС Крыма при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшей, затем на специальных носилках подняли девушку на поверхность, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации".

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх