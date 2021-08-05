В Крыму девушка провалилась в 15-метровый скальный разлом

Алуштинские спасатели оказали помощь девушке, которая во время прогулки в районе Сырной скалы по неосторожности упала в 15-метровый скальный разлом. Как проинформировали в пресс-службе МСЧ РК, пострадавшая госпитализирована с многочисленными травмами. Сигнал о происшествии в местном подразделении МЧС приняли в 01:50, на помощь пострадавшей отправились трое спасателей отряда ГКУ РК "Крым-Спас", которые обнаружили девушку в труднодоступной вертикальной скальной трещине на глубине около 15 метров.

"Девушка во время прогулки упала в едва заметную расщелину. Сотрудники МЧС Крыма при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшей, затем на специальных носилках подняли девушку на поверхность, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации".