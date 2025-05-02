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Новости Крыма

В Крыму двое туристок получили травмы в горах

02 мая 2025, 13:18Общество

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Двое туристок получили травмы в горах Крыма на Первомай. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

По информации ведомства, утром поступило сообщение о том, что вблизи села Васильевка в районе озера женщина травмировала голеностоп. Оказывали помощь пострадавшей спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда.

"Пострадавшую оперативно обнаружили и на спецносилках доставили к карете скорой помощи", – рассказали в ведомстве.

В 16:40 поступила информация о том, что в районе водопада Арпат (поселок Зеленогорье) женщина повредила ногу. На помощь выезжали спасатели Судака.

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