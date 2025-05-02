Новости Крыма В Крыму двое туристок получили травмы в горах

Двое туристок получили травмы в горах Крыма на Первомай. Об этом сообщили в республиканском МЧС. По информации ведомства, утром поступило сообщение о том, что вблизи села Васильевка в районе озера женщина травмировала голеностоп. Оказывали помощь пострадавшей спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда. "Пострадавшую оперативно обнаружили и на спецносилках доставили к карете скорой помощи", – рассказали в ведомстве. В 16:40 поступила информация о том, что в районе водопада Арпат (поселок Зеленогорье) женщина повредила ногу. На помощь выезжали спасатели Судака. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

