Новости Крыма

В Крыму экс-чиновник с поддельным дипломом пойдет под суд за взятки

15 июля 2022, 15:49Общество

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Экс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи предстанет перед судом по обвинению в получении крупных взяток и использование поддельных документов, рассказали в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, в 2020 году администрация Керчи заключила с одним из предприятий 22 муниципальных контракта по благоустройству общественных и придомовых территорий города. При этом обвиняемый требовал от директора фирмы-подрядчика передавать ему взятки за своевременное принятие выполненных работ по контрактам и их последующую оплату.

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