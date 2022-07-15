В Крыму экс-чиновник с поддельным дипломом пойдет под суд за взятки

Экс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи предстанет перед судом по обвинению в получении крупных взяток и использование поддельных документов, рассказали в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, в 2020 году администрация Керчи заключила с одним из предприятий 22 муниципальных контракта по благоустройству общественных и придомовых территорий города. При этом обвиняемый требовал от директора фирмы-подрядчика передавать ему взятки за своевременное принятие выполненных работ по контрактам и их последующую оплату.