В Крыму экс-директор подрядной фирмы пойдет под суд за махинации с ФЦП

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере против экс-руководителя одной из фирм-подрядчиков ФЦП будет в ближайшее время направлено на рассмотрение в суд. Об утверждении обвинительного заключения проинформировали в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным ведомства, начальник фирмы сообщил неверные сведения о своем предприятии Службе капитального строительства, чтобы получить контракт на строительно-монтажные работы общеобразовательной школы на 800 мест в Феодосии. Сумма заключенного с подрядчиком контракта составила 643 миллиона рублей, из них 210 миллионов предприятию перечислили в качестве аванса.