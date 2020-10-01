Новости Крыма

В Крыму экс-директор подрядной фирмы пойдет под суд за махинации с ФЦП

В Крыму экс-директор подрядной фирмы пойдет под суд за махинации с ФЦП

01 октября 2020, 09:45Новости

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере против экс-руководителя одной из фирм-подрядчиков ФЦП будет в ближайшее время направлено на рассмотрение в суд. Об утверждении обвинительного заключения проинформировали в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным ведомства, начальник фирмы сообщил неверные сведения о своем предприятии Службе капитального строительства, чтобы получить контракт на строительно-монтажные работы общеобразовательной школы на 800 мест в Феодосии. Сумма заключенного с подрядчиком контракта составила 643 миллиона рублей, из них 210 миллионов предприятию перечислили в качестве аванса.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх