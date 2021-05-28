В Крыму экс-полицейского будут судить за торговлю оружием

Бывший начальник оружейного склада подразделения МВД по Республике Крым предстанет перед судом по обвинению в хищении и сбыте оружия и комплектующих к нему. Об этом проинформировала пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"В декабре 2018 года у действующего на тот момент начальника склада возник преступный умысел на систематическое присвоение чужого вверенного ему имущества, помещенного в хранилища склада вооружения. Должностное лицо, имея беспрепятственный доступ в помещение, похищал оружие, поступившее из подразделений полиции на утилизацию, боеприпасы, обмундирование, а также поступившее от граждан на временное хранение оружие", – сказано в сообщении.