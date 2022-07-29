В Крыму экс-сотруднику госстройнадзора дали 12 лет за взяточничество

Бывшего главу отдела службы госстройнадзора Крыма приговорили к 12 годам колонии старого режима и выплате штрафа в размере 12,5 млн рублей за взяточничество. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что начальник управления Службы государственного строительного надзора Республики Крым в феврале 2020 года создал преступную группу, к участию в которой вовлек работников службы, в том числе подсудимого, а также руководителя фирмы, осуществляющей деятельность, связанную с выполнением строительного контроля и авторского надзора", – сказано в сообщении.