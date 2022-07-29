Новости Крыма

В Крыму экс-сотруднику госстройнадзора дали 12 лет за взяточничество

29 июля 2022, 16:35Общество

1

Бывшего главу отдела службы госстройнадзора Крыма приговорили к 12 годам колонии старого режима и выплате штрафа в размере 12,5 млн рублей за взяточничество. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что начальник управления Службы государственного строительного надзора Республики Крым в феврале 2020 года создал преступную группу, к участию в которой вовлек работников службы, в том числе подсудимого, а также руководителя фирмы, осуществляющей деятельность, связанную с выполнением строительного контроля и авторского надзора", – сказано в сообщении.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх