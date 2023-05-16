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Новости Крыма

В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварии

16 мая 2023, 10:20Происшествия в Крыму

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Бывшему мировому судье из Керчи грозит тюремное заключение за ДТП с летальным исходом, бегство с места аварии и препятствование расследованию дела. Об этом информирует пресс-служба главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Следствием установлено, что ДТП произошло в октябре 2019 года на Камыш-Бурунском шоссе Керчи. Действующий на тот момент судья за рулем автомобиля Skoda значительно превысил скорость, проехал запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода на регулируемом переходе. Виновник скрылся с места аварии, не оказав первую помощь пострадавшему и не вызвав скорую. Потерпевший скончался от полученных травм в больнице через неделю после аварии.

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