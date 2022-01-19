Риск ухудшения эпидемиологической обстановки есть в Крыму из-за выявления в регионе нового омикрон-штамма COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с выявлением на территории Республики Крым и Севастополя случаев новой коронавирусной инфекции, вызванной геновариантом вируса SARS-CoV-2 "Omicron", существуют определенные риски осложнения эпидситуации за счет высокой контагиозности (заразности) данного штамма коронавируса. Штамм "омикрон" передается в 4,2 раза быстрее, чем его предшественники", – сообщили в Роспотребнадзоре.

По информации надзорного ведомства, большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Но характер нового типа COVID-19 способствует не только более быстрому его распространению, но и более быстрому и обширному поражению органов дыхания. Механизмы передачи омикрон-штамма аналогичные всем предыдущим разновидностям ковида, поэтому в Роспотребнадзоре призывают соблюдать меры личной безопасности, социальную дистанцию, а также избегать мест массового скопления людей и пройти вакцинацию.