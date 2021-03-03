Новости Крыма

В Крыму фиксируют рост потока граждан с Украины

03 марта 2021, 11:06Общество

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Количество граждан, приехавших в Крым с территории Украины, за последнюю неделю увеличилось на 15%. Об этом рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По пересечению украинской границы мы отмечаем увеличение потока граждан на территорию Крыма примерно на 15% за последнюю неделю", – сообщила руководитель ведомства По ее словам, в отношении прибывших с Украины граждан за неделю составлено 13 протоколов об административном правонарушении за несвоевременное предоставление результатов тестов и непрохождение обследования. Материалы переданы в суд. Пеньковская добавила, что за неделю авиарейсами в Крым из-за рубежа прибыли 425 человек.

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