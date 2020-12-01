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В Крыму горел жилой дом с газовыми баллонами

В Крыму горел жилой дом с газовыми баллонами

Сегодня, 11:40Происшествия в Крыму

Крымские огнеборцы ликвидировали пожар и не допустили взрыва газовых баллонов в жилом доме, проинформировала пресс-служба МЧС республики.

Октябрьское Красногвардейского района произошел пожар в одноэтажном жилом доме. По прибытии пожарные выяснили, что горит одно из жилых помещений одноэтажного жилого дома. Существует угроза распространения на все строение.

В Ростове локализовали пожар в павильоне с пиротехникой Спасатели провели предварительную разведку и, обнаружив газовые баллоны, вынесли их в безопасное место, тем самым предотвратив угрозу взрыва.

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