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Новости Крыма

В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом

24 марта 2025, 14:01Происшествия в Крыму

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Медики госпитализировали 15 взрослых и одного ребенка, пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, 16 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, госпитализированы в больницы Симферополя, получают все необходимое лечение", – цитирует Кузнецова РИА Новости.

Еще 13 взрослых осматриваются врачами, проводятся диагностические мероприятия. Семь детей получили медицинскую помощь амбулаторно.

По словам Кузнецова, в ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, в ходе которых будет выбрана тактика дальнейшего лечения пострадавших.

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