В Крыму грузовик въехал в Mercedes и протаранил магазин

Один человек пострадал в аварии с участием грузового и легкового автомобилей, которая произошла в понедельник в Симферополе. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля "ГАЗ-33023", двигаясь по улице Зенитной, на нерегулируемом перекрестке с улицей Трубаченко при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Мерседес-Бенц.

"После столкновения "ГАЗ" выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на магазин, а "Мерседес" от удара отбросило влево с последующим наездом на металлическое ограждение. В результате ДТП пострадала 25-летняя пассажирка "Мерседеса", – уточнили в ведомстве.