Новости Крыма

В Крыму хотят ускорить снос самостроев

20 июня 2022, 11:11Общество

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В Крыму и Севастополе хотят ускорить снос незаконных объектов капстроительства, для этого чиновникам на местах предлагают дать больше полномочий, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на одного из авторов инициативы, депутата Госдумы Константина Бахарева.

По словам парламентария, местным чиновникам предполагается разрешить регулировать снос незаконных объектов своими нормативными актами, что значительно ускорит процесс демонтажа самовольных объектов.

"Необходимо в короткие сроки освободить пляжи, места общего пользования от объектов незаконного строительства либо же привести их в соответствие с видом разрешенного использования земельных участков", – сообщает издание Бахарева.

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