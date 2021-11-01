В Крыму инженер предприятия пойдет под суд из-за смерти рабочего

В Ленинском районе на скамью подсудимых сядет инженер одного из крымских нефтеперерабатывающих предприятий. Материалы расследованного уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направила в суд прокуратура республики, информируют в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в ведомстве, мужчина обвиняется в нарушении правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Поводом для возбуждения уголовного дела стал инцидент на предприятии, который произошел в июне 2021 года.

"Обвиняемый, организовывая производство работ с грубыми нарушениями правил охраны труда и техники безопасности, формально произвел замеры газоанализатором на емкости "Резервуар Р-34", после чего дал указание электрогазосварщику осуществить огневые работы и покинул место проведения ремонта, – рассказали детали в прокуратуре. – Вследствие допущенных нарушений произошло воспламенение накопившихся газов и взрыв емкости".