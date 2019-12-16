В Крыму ищут маньяка-педофила

В Крыму российские власти предупреждают школы о маньяке, который совершает насилие в отношении детей 8-16 лет. Об этом сообщил корреспондент Крым.Реалии.

В распоряжении редакции есть письмо российского замминистра образования Крыма Айдера Аблятипова к образовательным учреждениям полуострова, в котором указано, что Следком России расследует уголовное дело по факту совершения сексуального насилия в отношении детей. Большинство преступлений совершено вблизи образовательных учреждений.

Кроме того, в Крыму распространили ориентировки с описанием внешности преступника, одежды, особенностями его речи и поведения, а также составленный правоохранителями фоторобот. В частности, сообщается, что в зимнее время преступник скрывает лицо до бровей вязаной шапкой, а нижнюю часть лица шарфом.

Первые сообщения в родительских группах в Viber о действиях сексуального маньяка возле севастопольских образовательных учреждений появились еще в октябре. О случаях посягательства на детей сообщали в группах Севастополя, Ялты и северных регионов полуострова.

В мае в Севастополе работника хлебзавода обвинили в педофилии.

В прошлом году 50-летнего жителя Евпатории Владимира Нестера приговорили к 7 годам и 3 месяцам колонии строгого режима за растление малолетних на территории одного из детских санаториев в Алуште и санатория в Евпатории.