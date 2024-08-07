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Новости Крыма

В Крыму из пробирки возрождают сорт винограда Шампанчик Константиновский

07 августа 2024, 09:38Общество

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Фермер из Ростова обратился к крымским ученым с просьбой возродить для него старый донской сорт винограда Шампанчик Константиновский, который сейчас уже не встречается в посадках. Безвирусный генетический материал сорта удалось сохранить лишь в коллекции Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН, Минобрнауки России. Об этом РИА Новости Крым сообщила ведущий научный сотрудник лаборатории генетики института Ирина Павлова.

"Нас попросили вырастить 200 саженцев этого донского автохтона для закладки нового виноградника. С помощью технологии клонального микроразмножения было получено 250 растений in vitro (в пробирке), на данный момент растения переданы на адаптацию и доращивание соисполнителям", – сообщила Ирина Павлова.

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