Новости Крыма

В Крыму из-за COVID-19 приостанавливают диспансеризацию и профосмотры

19 января 2022, 18:10Общество

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Из-за ситуации с коронавирусом в Крыму с 24 января временно приостанавливаются базовая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры граждан. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму в связи с пандемией коронавируса внес глава республики Сергей Аксенов.

"С 24 января 2022 года и до особого распоряжения… приостановить работу по проведению диспансеризации населения, которая осуществляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, за исключением углубленной диспансеризации граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией… Приостановить проведение профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения в рамках обязательного медицинского страхования", – сказано в документе.

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